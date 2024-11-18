Интервью # с поэтессой, публицистом, переводчиком, членом Союзов писателей России, Азербайджана и Евразии, ответственным секретарем московского отделения Союза писателей Азербайджана Афаг Шихлы.

— Что вдохновляет вас как поэтессу?

— Мое вдохновение — это мелодия природы: шепот леса, шуршание листвы, поющий ручеек… Когда берусь за перо, мир вокруг оживает, словно весенний сад после долгой зимы. Я нахожу подлинные эмоции в суете городской жизни, когда каждый проходящий мимо человек хранит свою уникальную историю, которую хочется рассказать.

Вдохновение приходит в моменты тишины, когда лунный свет касается поверхности воды, создавая волшебные отражения. Я беру в руки воображение, и оно рисует картины, где реальность обвита дымом фантазий. Чувства переполняют меня: радость и грусть, надежда и утрата сплетаются в единую нить, которая ведет к строкам, рождающимся на страницах.

Иногда, наоборот. Пишу, когда шумно, а мое сердце стучит в такт вселенной, когда слова сами врываются в сознание, словно световые лучи сквозь облака. В трансе поэтического потока я открываю глубины своего внутреннего мира, делюсь с ним, и, возможно, именно в этих писанинах находят отражение чувства других.

Для меня каждая строка — это призыв к жизни, и каждое стихотворение — шаг в бескрайние просторы души.

— А кто был вашим первым или любимым поэтом, чьи стихи запали в душу и разбудили в вас не только любовь к поэзии, но и понимание того, что сами хотите и можете писать?

— Низами Гянджеви, Самед Вургун и Лермонтов действительно стали важными фигурами на моем литературном пути. Низами, с его мастерским использованиeм аллегорий и глубоким пониманием человеческой природы, открыл передо мной мир, где любовь и философия переплетаются. Его поэмы, полные мудрости и красоты, вдохновили меня искать собственные слова и строить собственные образы.

Самед Вургун и Лермонтов искренними и эмоциональными стихами, показали, как слова могут передавать целый спектр чувств. Их творения не только затрагивали общественные и личные темы, но и пробуждали во мне желание исследовать и выражать свои мысли.

Они научили меня видеть мир через призму поэзии, находить глубину в простых моментах и смело делиться своими переживаниями. Я поняла, что поэзия — это не только искусство, но и способ самовыражения, который может изменить восприятие жизни. Именно благодаря им я начала писать, находя радость в создании собственных стихов и открывая новые горизонты в литературе.

— В какие моменты берётесь писать? Стихи — это обращение автора к своим читателям. К чему вы призываете своих читателей?

— Я призываю читателей заглянуть вглубь своей души, познать ту трепетную мелодию, что звучит в каждом из нас. Позволить словам обнять себя, как тёплый дождь весной, и развеять тьму сомнений, что порой посещает наши сердца. Призываю слушать шёпот ветра, что приносит с собой истории, забытые временем, открыть свои сердца, чтобы стихи стали мостом между нашими душами. Для меня стихи представляют собой диалог автора с его читателями. Хочу, чтобы мой читатель захотел заглянуть в глубины своей души, услышал ту нежную мелодию, что звучит в каждом из нас. Ведь стихи – это способ соединения с нашими внутренними переживаниями, глубоким смыслом и чувствами. Нужно воспринимать поэзию как источник света, который помогает преодолевать мрак раздумий и неуверенности. Когда вы открываете свои сердца для слов поэта, вы позволяете себе почувствовать всю гамму эмоций, которые порой подавляются рутинной житейской суетой.

-Как вы считаете, поэтом рождаются или становятся?

— Я бы ответила – рождаются. В сердце каждого поэта скрыта искра, данная свыше, волшебный дар, который может проявляться в различных формах и с разной интенсивностью. Но лишь немногие решаются оставить тень повседневности и шагнуть в неизведанные дали своего внутреннего мира. Конечно же, поэзия — это интуиция, чувствительность к жизни, врождённая способность улавливать нюансы, недоступные большинству.

Эмоции, переживания, страсть к искусству — всё это формирует почву для появления поэтического таланта. Но, мастерство слова — это результат упорного труда, многолетних упражнений, занятий и поиска своего стиля. Поэты, взращивая свои идеи, вбирают в себя мироздание, учатся видеть красоту в обыденном, постоянно развиваются и изменяются.

Наверное, истина заключается где-то посреди: поэзия — это симбиоз внутренней предрасположенности и настойчивого желания создавать, способ превращать жизненный опыт в возвышенные строки, которые будут резонировать в сердцах других.

— Какие слова можете оставить для читателей, что можете пожелать начинающим поэтам, писателям?

— Что я хочу пожелать начинающим поэтам и писателям — это смелости. Не бойтесь выражать свои мысли и эмоции. Каждое ваше слово имеет значение, и ваша уникальная перспектива заслуживает быть услышанной. Не стремитесь к идеалу, когда пишете. Главное — это искренность. Позвольте своим чувствам и идеям находить дорогу на страницу, даже если они не совсем укладываются в рамки канонов.

Также важно развивать навык наблюдения. Вдохновение часто приходит из обыденных вещей, так что учитесь замечать красоту и смысл в мелочах. Читайте много — разную литературу, чтобы расширить свои горизонты и найти свой собственный стиль. И не забывайте о редактировании. Первоначальный набросок — это только начало; доработка текста поможет вам сделать его более зрелым и выразительным.

Путь писателя может быть сложным, но каждое слово, каждая строчка приближает вас к вашей цели. Удачи вам!

Обращаюсь и к моим читателям: Дорогие мои, я хочу, чтобы каждый из вас почувствовал тот мир, который я пытаюсь создать через слова. Пусть мои строки станут вам отдушиной, укрытием от суеты и повседневности. Я желаю вам искать и находить в стихах не только эмоции, но и вдохновение. Пусть каждая прочитанная строчка пробуждает в вас искру творчества и желание делиться собственными мимолетными радостями и печалями. Я надеюсь, что вы будете открыты для новых ощущений и переживаний, которые подсказывают нам природа, любовь и человеческие отношения. Позвольте стихам заговорить с вами, размышлять о жизни, любви, утрате и надежде.

Помните, в каждом слове заключена сила: оно может исцелить, вдохновить и объединить. Пусть мои стихи напоминают вам о том, что вы не одни, и что наши чувства и переживания общие. Желаю вам находить в каждой строке частичку себя и открывать новые горизонты для мечты.

— Поддерживаете ли вы связи с Азербайджаном?

— Азербайджан — моя родина и его культура, язык и литература занимают особое место в моем сердце. Я регулярно читаю произведения азербайджанских поэтов и писателей.

Связь с Азербайджаном для многих наших соотечественников, включая поэтов и писателей, имеет огромное значение. Историческая Родина — это не только географическое место, но и культурное наследие, традиции, язык и коллективная память. Для многих поэтов и писателей Азербайджан служит источником вдохновения, темой для творчества и важным элементом их идентичности.

Современные авторы продолжают развивать и сохранять азербайджанскую литературу, привнося в неё новые идеи и формы, что создает мост между прошлым и настоящим. Сохранение связи с Родиной позволяет передавать культурные ценности молодому поколению, пока произведения классиков, таких как Низами, Насими, Физули, остаются актуальными и вдохновляющими.

Таким образом, связь с Родиной и культурной традицией наполняет жизнь смыслом и помогает сохранить уникальность и разнообразие азербайджанской культуры.

Мы – азербайджанская интеллигенция – стараемся участвовать в культурных событиях, связанных с Азербайджаном, даже находясь в Москве. Это может быть обсуждение книг, выставки искусства или концерты, где звучит азербайджанская музыка. При этом мы понимаем важность поддержания связи с культурой и традициями, особенно для молодого поколения. Через литературу и искусство мы можем сохранить нашу идентичность и передать ее будущим поколениями.

Азербайджан всегда будет частью нашей жизни, и мы гордимся тем, что можем представлять его вне своих границ.