Основатель самого популярного в Азербайджане сообщества кулинаров — любителей Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде анонсировала новое событие в кулинарном календаре.

При ее содействии в Баку впервые пройдет Неделя кубинской кухни (Cuban Food Week).

«Сегодня познакомилась с чрезвычайным и полномочным послом республики Куба в Азербайджане господином Карлосом Вальдес. Редко встретишь такого душевного дипломата и настоящего джентльмена. Для нас накрыли стол, подарили диск кубинской группы Amazon, а также у нас была интереснейшая беседа по поводу наших проектов», — поделилась Ф.Гасанзаде с корреспондентом #.

Она напомнила, что Куба признала независимость Азербайджана 26 декабря 1991 года, а дипломатические отношения между нашими странами были установлены 27 марта 1992 года.

«Поэтому, в самом начале 2023 года впервые в Азербайджане состоится Cuban Food Week 2023, которую мы посвящаем 30-летию наших отношений!», — подчеркнула руководитель Azeri Home Chef.