Нобелевский комитет в Стокгольме присудил премию 2026 года по литературе канадской писательнице Энн Карсон. Об этом в четверг, 8 октября, объявила Шведская академия в Стокгольме.
Награда присуждена «за ее смелое и новаторское творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы», — сказано в решении жюри.
Международное признание ей принес роман в стихах «Автобиография красного» (1998). Энн Карсон удостоена многочисленных литературных наград. В 2000 году она получила стипендию фонда Макартуров (MacArthur Fellowship), присуждаемую за исключительные творческие достижения. В 2001 году ее книга «Красота мужа» была отмечена британской поэтической премией имени Т. С. Элиота.
Энн Карсон родилась в 1950 году в Торонто. Она автор поэзии, романов в стихах, эссе и переводов с древнегреческого. Преподаватель классических языков и словесности в университетах Канады и США. Переводчик Симонида, Сапфо, Эсхила, Софокла, Еврипида, Катулла. Лауреат премий Пушкарта, Гриффина и Элиота, почетный доктор словесности Сент-Эндрюсского университета. В августе 2024 года Энн Карсон сообщила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.