Нобелевский комитет в Стокгольме присудил премию 2026 года по литературе канадской писательнице Энн Карсон. Об этом в четверг, 8 октября, объявила Шведская академия в Стокгольме.

Награда присуждена «за ее смелое и новаторское творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы», — сказано в решении жюри.

Международное признание ей принес роман в стихах «Автобиография красного» (1998). Энн Карсон удостоена многочисленных литературных наград. В 2000 году она получила стипендию фонда Макартуров (MacArthur Fellowship), присуждаемую за исключительные творческие достижения. В 2001 году ее книга «Красота мужа» была отмечена британской поэтической премией имени Т. С. Элиота.