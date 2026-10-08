«Илон — это современный Томас Эдисон. Илон, хочу тебя поздравить. Ты мой друг. Но еще ты особый парень»,— сказал Дональд Трамп на саммите Science: A New Golden Age.

Сооснователя Google Сергея Брина американский президент охарактеризовал как визионера, который дал «всем людям доступ ко всем знаниям человечества».