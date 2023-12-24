Иран вручил ноту России.

Как сообщает агентство «Мехр», временный поверенный в делах России в Тегеране был вызван в МИД Ирана.

В МИД Ирана временному поверенному в делах России был заявлен протест против совместного заявления, принятого на заседании VI Российско-арабского совета сотрудничества, и было вручено соответствующее письмо.

Отметим, что Тегеран недоволен включением названий островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб в заявление VI Российско-арабского совета сотрудничества, состоявшегося в Марокко. Иран утверждает, что эти острова в Персидском заливе принадлежат ему.