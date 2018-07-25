Продуманный черный пиар фестиваля ЖАРА

Завтра, на Апшеронском полуострове в поселке Нардаран состоится открытие очередного фестиваля ЖАРА, где примут участие звезды российской эстрады. Главный организатор данного фестиваля — певец, бизнесмен Эмин Агаларов. По предварительным данным, уже распродано примерно 45 тысяч билетов, а билеты продаются не по цене бутылки воды, чтобы попасть на концерт нужно прилично раскошелиться.

При всем том, что данная тема никак не касается меня, но ее так насильно политизируют и вокруг нее создают непонятную атмосферу, что не удержался…

Мероприятие вроде как культурное, его можно назвать и «Дни русской культуры в Баку». Но почему то, вокруг фестиваля уже второй год набирают обороты негативные нюансы, при этом, на удивление, число посетителей ни то что не уменьшается, наоборот, с каждым годом все больше желающих посетить данное мероприятие.

Парадоксально, на одной стороне туча критиков, а на другой внушительное количество людей, которые посетят мероприятие. Видимо, пиар-менеджеры Эмина хорошо работают и специально придают мероприятию политический оттенок, а, как известно, не существует плохой рекламы, черный пиар – тоже пиар.

В прошлом году перед фестивалем была создана шумиха вокруг приезда в Баку Сосо Павлиашвили, который до этого, дал концерты в оккупированном Карабахе. Сейчас же, уже несколько дней, в соцсетях активно обсуждается приезд певицы Зары Мгоян, которая якобы является армянкой.

Почему якобы, потому что, во-первых, Зарифа Пашаевна Мгоян имеет этническое йезидское происхождение, а не армянское. Во-вторых, зачем приглашать в страну людей, которые по каким-либо причинам, раздражают народ. Зачем политизировать фестиваль песни, как его называют сами организаторы? Чтобы оппозиция строила на этом какие-то конспирологические умозаключения, какая-то часть общества, заряженная негативом, начала обвинять власти непонятно в чем. Можно ведь провести данное мероприятие и без этих эксцессов.

Если уж мы решили поговорить о том, кого стоит в Баку приглашать… Я, конечно, не большой знаток музыки и любитель современной эстрады, и выбирать, кого приглашать, а кого нет, не мое дело, но я более чем уверен, что если бы в Баку был приглашен Бока, было бы больше позитива, нежели негатива. Боку в Азербайджане, особенно в столице все знают, и большинство людей уважают и любят.

Его шансоны единственные, которые можно до сих пор услышать в машинах граждан столицы, и он сам не раз в своих интервью говорил, что любит Баку, считает себя бакинцем, как мечтает побывать в Баку. Его приглашают на свадьбы наши соотечественники, живущие в России. Так давайте пригласим человека, который не считает Азербайджан и его народ своим врагом. Пусть приедет и даст концерт. От этого мероприятия страна ничего не потеряет, наоборот, мы покажем миру, что мы толерантный народ, с другой стороны, человек (Бока) сможет осуществить свою мечту и побывать в Баку. Уверен, что его концерт соберет аншлаг. Но нет, нет Боки, зато есть люди, которые создают негативную политическую ауру. А народ даже не пытается выяснить, кто такая Зара Мгоян. Я вас уверяю, большинство осуждающих ее приезд уже купили билеты, и завтра будут на концерте.

Да, кстати, Зара не приедет, ее имя убрали с сайта из списка участников.

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