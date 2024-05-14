Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона должна оплатить восстановление разрушенного на территории Украины. Это то, чего требует международное право, а также заслуживает украинский народ, отметил Блинкен.

По его словам, Вашингтон работает с партнерами по G7 над тем, чтобы «обездвиженные суверенные российские активы использовались для возмещения ущерба» Украине.

Блинкен считает, что страны Большой семерки могут разблокировать миллиарды долларов, что пошлет мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину.