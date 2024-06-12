Лидеры стран Группы семи (G7) достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«Изначально это была инициатива США. Этот кредит предполагается погасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов», — заявили агентству в Елисейском дворце.

«Соглашение есть. Как всегда у G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу по приданию ему нужного вида, чтобы убедиться, что оно соответствует закону, правилам государственного финансирования, а также финансовым возможностям всех сторон», — пояснил источник.

По его словам, страны G7 также изложили принципы распределения обязательств между сторонами в случае разморозки российских активов, а также если они перестанут приносить доход, необходимый для финансирования кредита для Украины.