В новой системе высшего образования РФ, которая может начать функционировать с 2025 года, не будет бакалавриата, а только высшее и специализированное высшее образование, сообщил и.о. главы Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

12 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект. Он предусматривает два уровня высшего образования — базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования — аспирантура.

Фальков заявил, что необходимо переходить на срок обучения в пять — пять с половиной лет, особенно, это должно касаться инженеров и педагогов. (Интерфакс)