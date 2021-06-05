До юбилейного пятого фестиваля «ЖАРА», который в этом году вынужденно переехал в Москву, остается чуть больше двух недель.

Проведение фестиваля было запланировано на стадионе «Лужники» — самой крупной площадке России, вмещающей 81 тыс. человек.

Однако, практически в последний момент фестиваль было решено перенести в Crocus City Hall. «Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве», — пояснили организаторы.

«Концертный зал Crocus City Hall может обеспечить все необходимые меры безопасности для проведения фестиваля. Все ранее приобретенные билеты действительны и будут перенесены в Crocus City Hall, согласно выбранным или улучшенным категориям», — отмечается на сайте фестиваля.

Напомним, что «ЖАРА» стартует 23 июня и продлится пять дней. В программе заявлено 250 топовых российских и зарубежных артистов.

Пока неизвестно, кто выйдет на сцену фестиваля из азербайджанских артистов, однако будучи на встрече с журналистами в Баку, народный артист Азербайджана, создатель «ЖАРЫ» EMIN заявил, что артисты из Азербайджана непременно примут участие в фестивале.