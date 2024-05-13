Отец психоанализа Зигмунд Фрейд то ли от усталости, то ли от отчаяния как-то изрек: «Великим вопросом, на который не было дано ответа, и на который я все еще не могу ответить, несмотря на мое тридцатилетнее исследование женской души, является вопрос: «Чего хочет женщина?».

Спорить с Фрейдом мы не собираемся, даже заочно, но вот насчет величия вопроса «чего хочет» он преувеличил. Будь он жив, наверняка, согласился бы с нашими аргументами. Просто слово «женщина» в его крылатом выражении стоит заменить на «армяне».

Старина Фрейд точно бы поразился тому, что ответа на вопрос «чего хотят армяне?» в природе не существует.

Вся беда наших соседей заключается в том, что они любят сказки. Они сочиняют мифы, легенды о своей «древности», которой могут позавидовать Адам и Ева. И сразу после этого слагаются предания о том, что вся остальная часть планеты Земля из зависти испокон веков поставила перед собой задачу: истребить армян. Хотя они земной цивилизации нужны так же, как неуловимый Джо из бородатого анекдота.

О своей «многострадальности» армяне решили напомнить действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел, европейских дел и торговли Мальты Яну Боргу. И черт его дернул приехать в Ереван.

Итак, находящему в Ереване «депортированные» (здесь и далее кавычки Зеркало ) из «Нагорного Карабаха» передали письмо.

Письмо, в котором отражены требования и надежды «арцахцев», было передано на пресс-конференции 13 мая. Аналогичное письмо передано главе МИД Арарату Мирзояну.

Передавшая послание журналист подчеркнула, что «арцахцы» хотят вернуться на родину.

«Закрыла ли ОБСЕ вопрос Арцаха? Если нет, то как в ОБСЕ представляют себе возвращение?», — спросила журналист.

В ответ действующий председатель ОБСЕ заметил, что, конечно, организация для людей и о них.

Но ОБСЕ не может внедряться в процесс, в котором не участвует, и ОБСЕ уважает позицию двух стран.

Таким образом, действующий председатель не только увильнул от вопроса, прямо касающегося организации, но и «похоронил» Минскую группу ОБСЕ.

Начнем с того, что, с какой стати, вопрос по поводу возвращения «арцахцев» в Карабахский регион адресован председателю ОБСЕ? Где логика?

Второе. Уже не раз было сказано азербайджанскими властями, что безопасность армян Карабахского региона гарантирована. И неоднократно было отмечено, что армяне никаким особым статусом обладать не будут. Хотят жить на азербайджанской земле, значит, должны быть гражданами Азербайджана и подчиняться законам государства.

Третье. Избитое и лживое определение «депортация» с намеком на черты «геноцида» уже никого не привлекает.

Четвертое, и, пожалуй, самое главное. Минскую группу ОБСЕ «похоронил» не ОБСЕ, а президент Азербайджана Ильхам Алиев.

И вот мне интересно. Кто-то может объяснить: чего хотят армяне?