Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря принял помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймса О`Брайена.

Американский дипломат на своем аккаунте в социальной платформе X написал, что провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «конструктивные обсуждения о будущем американо-азербайджанских отношений».

«Воцарение в регионе устойчивого, достойного мира откроет исторические возможности», — подчеркнул помощник госсекретаря.

По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен ждет глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне для проведения мирных переговоров.

«Провел позитивные и конструктивные встречи в Баку. Я сказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что США ожидают визиты главы Центрального банка и министра энергетики Азербайджана, а государственный секретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Азербайджана и Армении Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне для проведения мирных переговоров», – написал дипломат.

Баку также позитивно оценил итоги визита заместителя госсекретаря США Джеймса О´Брайена. Такой вывод можно сделать из официального сообщения о встрече Ильхама Алиева с О´Брайеном.

Алиев отметил важность визита О’Брайена для обсуждения различных аспектов двусторонних отношений и обмена идеями по региональным вопросам, сказано в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев напомнил о богатой истории отношений двух стран и сотрудничестве в различных областях.

Касаясь темы Карабаха, он обвинил Армению в невыполнении своих обязательств после 44-х дневной войны и переброске на территорию Азербайджана мин, оружия и военных.

Он заявил, что Азербайджан провел антитеррористическую операцию, при этом положил конец агрессивному сепаратизму, и в ходе операции мирному населению и инфраструктуре не было нанесено вреда. «После окончания конфликта и полного восстановления суверенитета Азербайджана возникли исторические возможности для установления мира, и США могут внести свой вклад в этот процесс, с учетом новых реалий», — сказал Алиев.

Джеймс О’Брайен, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между США и Азербайджаном имеют глубокие корни, и две страны являются хорошими партнерами.

Он отметил, что США поддерживают мирную повестку в регионе, нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, и продолжение переговоров по мирному договору в Вашингтоне. Джеймс О’Брайен подчеркнул, что США поддерживают разработку концепции Транскаспийского транспортного коридора, а также продолжение обсуждений по открытию коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Возобновление взаимных визитов было оценено как позитивный шаг для продвижения двусторонних отношений. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, сказано в сообщении.

Итак, можно ли говорить, что после недавнего резкого похолодания отношения между Баку и Вашингтоном возвращаются в нормальное русло? Причиной охлаждения, напомним, стали резкие проармянские и антиазербайджанские выступления именно О’Брайена в американском парламенте. И именно он был прислан в Баку после того, как госсекретарь Блинкен договорился об этом по телефону с Ильхамом Алиевым. Причем это был не региональный визит – ни в Ереван, ни в Тбилиси О’Брайен не полетел – он направлялся только в Баку. Можно ли считать, что он был послан как раз для того, чтобы по возможности смягчить последствия своих чересчур резких заявлений и как-то заинтересовать руководство Азербайджана в продолжении диалога с Арменией при посредничестве Вашингтона? Если так, то почему всё это так важно для Америки?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Американский аналитик и журналист Самсон Кацман:

— «Эскапада и Одиссея г-на Джеймса О’Брайена» — именно такими словами можно описать те вызывающие немалое изумление метаморфозы, которые происходят в последние недели с сотрудником Госдепа, заместителем госсекретаря Джеймсом О’Брайеном. Те наблюдатели, которые слушали откровенно антиазербайджанское выступление О’Брайена в Конгрессе, не могли не спросить себя: «А что это было? И зачем?». Чего ради США, выступающим в роли медиатора на Южном Кавказе, понадобилось настраивать против себя ведущего регионального игрока, без которого заключить этот долгожданный мир в принципе невозможно? И что, в конце концов, такого сделал Азербайджан с точки зрения международного права, чтобы в такой достаточно безаппеляционной манере заявить, что с ним не будут иметь дело как прежде? («No business as usual»).

Реакция главы азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова была незамедлительной и ожидаемой — отказ от приезда в США после публично и громогласно заявленных предпочтений одной из сторон конфликта. Казалось, это полный провал всей миротворческой миссии США на Южном Кавказе. И тут, как кульминация этого острейшего сюжета, следует звонок госсекретаря Энтони Блинкена президенту Азербайджана Ильхама Алиеву. Госсекретарь в разговоре с президентом подчеркивает важность партнёрских отношений между двумя странами и… просит Ильхама Алиева принять в Баку Джеймса О’Брайена! Содержание их встречи хорошо известно — по сути О’Брайен высказал Ильхаму Алиеву ровно противоположное тому, что он говорил в Конгрессе.

Может показаться, что правая рука в Госдепе не ведает, что творит левая. Представляется, однако, что это не совсем так, и что этот сценарий был тщательно и заранее продуман, чтобы подвигнуть стороны к продолжению забуксовавших мирных переговоров. Армянская сторона получила «утешительный приз» — резкое несбалансированное выступление О’Брайена в Конгрессе. Затем следуют упомянутые выше звонок Блинкена Алиеву и приезд О’Брайена в Баку. И как могло быть иначе: Азербайджан — важнейшая страна в обеспечении европейской энергобезопасности, он играет ключевую роль в оформлении Транскаспийского транспортного коридора, имеет дружеские отношения с Израилем, стратегическим партнёром США на Ближнем Востоке (и обеспечивает до 50 процентов потребностей последнего в углеводородах), является частью предпринимаемых США и их союзниками усилий по сдерживанию агрессивной политики Ирана в регионе… И, наконец, — как вишенка на торте ко всему сказанному — следует совсем свежее заявление руководства Армении и Азербайджана об обмене пленными, и о намерении заключить мирный договор. У мира на Южном Кавказе появился серьёзный шанс.

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Поскольку США в отношениях с Баку и Ереваном уже руководствовались «принципом маятника», поочередно делая демонстративные шаги в сторону каждого из этих государств, вполне ожидаемо, что пойдя на определенное охлаждение отношений с Азербайджаном, они довольно скоро предприняли усилия, чтобы восстановить баланс. С этим были связаны состоявшиеся уже 27 ноября 2023 года телефонные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и прошедший в декабре визит помощника главы Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена в Баку.

Безусловно, такие же временные периоды охлаждения отношений между Баку и Вашингтоном в будущем возможны. Во-первых, США могут пойти на это исходя из того же «принципа маятника», стремясь продемонстрировать Баку, что лояльности Вашингтона нужно добиваться. Во-вторых, Баку, находясь в сильной переговорной позиции в диалоге с Ереваном, скорее всего, будет с меньшей готовностью идти на уступки в рамках диалога с Арменией, а США периодически будут стремиться продемонстрировать, что именно их усилия являются главным двигателем этого переговорного процесса.

С другой стороны, ряд факторов может настроить Вашингтон на более осторожную линию в отношениях с Баку. Например, как показывает опыт, на решающих этапах президентских кампаний в США процессы внутри самого Южного Кавказа, как правило, не находятся в центре внимания Белого дома. Скорее, приоритетными внешнеполитическими темами для администрации США в этот период будут оставаться ситуация вокруг Израиля, Иран, темы, связанные с Китаем (включая всплески напряженности вокруг Тайваня), и российско-украинский конфликт. Да, большинство этих тем тоже Южный Кавказ затрагивают, но, в основном, косвенно.

То есть, довольно велика вероятность, что как минимум с середины лета 2024 года Белому дому будет, в основном, не до внутренней ситуации на Южном Кавказе. А в случае смены президента США (победы кандидата-республиканца или, гипотетически, другого представителя Демпартии, например, в случае, если Джозеф Байден в итоге откажется участвовать в выборах) — такое индифферентное отношение Вашингтона к ситуации внутри региона может продлиться и до февраля-марта 2025 года. Для аналогии — достаточно в очередной раз вспомнить, что именно на завершающий этап президентской кампании в США осенью 2020 года пришлась Вторая Карабахская война, когда Вашингтон реагировал на ситуацию в регионе, скорее, в дежурном формате.

Кроме того, на отношения Вашингтон-Баку может влиять развитие ближневосточного кризиса и ситуация вокруг Ирана. Завершение активной фазы кризиса вокруг сектора Газа, причем, как с сохранением значительного влияния там ХАМАС, так и с ослаблением этой организации, может стать аргументом для Вашингтона в пользу усиления давления на Тегеран. А значит, мотивировать США на более интенсивные контакты с окружающими Иран государствами, включая Азербайджан.