Украинская армия вряд ли пойдёт в контрнаступление в 2024 году из-за растущих проблем. «Перспектива ещё одного года войны на истощение особенно беспокоит Киев, поскольку сохраняются сомнения в устойчивости западной военной и финансовой поддержки», — говорится в публикации The Conversation. Автор материала отметил, что в следующем году в атаку пойдёт, скорее всего, российская армия. Кроме того, добавили журналисты, помимо превосходства в численности войск Россия также обладает ещё одним преимуществом на линии фронта на фоне нехватки боеприпасов в ВСУ.

И все это — очевидная правда. Да, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов пожелал украинцам в 2024 году нанести России «сокрушительное поражение» на поле боя в рамках своего рождественского поздравления. Но это было всего лишь пожелание, а не гарантия реализации четкого плана.

В этой связи напомню, что тот же Буданов ранее обещал, что ВСУ удастся зайти в Крым до конца лета 2023-го. Впоследствии он признал, что этот прогноз оказался провальным. При этом, он не подал заявление об отставке и по-прежнему регулярно делает заявления, прогнозы. По сути, он давно уже превратился в блогера, едва ли не шоумена, таролога или астролога, гадающего о сроках окончания войны. И это при том, что занимаемая им должность подразумевает скрытность.

Увы, далеко не только Буданов отметился озвучиванием несбыточных прогнозов. Список представителей украинской власти, которые также создали в обществе ошибочные, завышенные ожидании — очень длинный. Он включает в себя, в частности, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Но и он не лишился должности за многократно озвученные несбыточные обещания о ходе и будущем войны.

В Украине давно уже говорят о необходимости смены президентом Украины Владимиром Зеленским многих членов его команды. Но он на это идти не готов. О чем он четко заявил на своей итоговой пресс-конференции на прошлой неделе. «По моей команде. Если я избавлюсь от своей команды, у меня она небольшая, 5-6 менеджеров, то мы становимся с вами слабее. Будет меньше ПВО, меньше помощи. Не могу позволить этого себе», — заявил В.Зеленский.

Как видим, он напрямую связывает вопрос поддержки Западом Украины, финансовой и военной, с собой и своей командой, что в реальности не является правдой. Запад поддерживал и продолжает поддерживать украинский народ, украинское государство. А вот к украинской власти есть большие вопросы и у самих украинцев. В частности, как пишет главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, «Авдеевку сдают из-за бездействия Ставки Верховного Главнокомандующего».

Все это резко контрастирует с утверждениями В.Зеленского, сделанными на итоговой пресс-конференции. Президент Украины тогда заметил: «Что касается на поле боя: никакого результата РФ не достигла за этот год. Я не характеризую прошлый. Ни одну из целей. Это, кстати, и доказывает тот факт, что месседжи Кремля не изменились, что у них неизменные цели «СВО», а цели были поняты — оккупация нашей страны, а потом главная цель, которую они в риторике меняли, — выход на админграницы украинского Донбасса».

Тем временем, Ю.Бутусов напомнил, что с 1 октября российская армия уже два с половиной месяца непрерывно штурмует Авдеевку. И, как утверждает Ю.Бутусов, за это время Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский 10 раз объявлял проведение Ставки по Авдеевке. «А вот какой коэффициент полезного действия от этих заседаний: за это же время за 76 суток одна из бригад, ведущая непрерывные бои на направлении главного удара противника в Авдеевке, получила от государства такие дроны основных типов:fpv-дронов – до 700; Мавик-3 — 18 ; Мавик-3Т — 6 , Аутел-4Т — 70 штук. Все эти дроны уже давно использованы по назначению, сейчас бригада воюет на волонтерских дронах. Потому что дневной расход Мавика-3 составляет до 10 дронов, а дневной расход fpv составляет до 60 дронов», — уточняет Ю.Бутусов.

Он напоминает, что наступление россиян продолжается. Он констатирует, что Украина до сих пор не производит снарядов и мин в должном количестве, но утверждает, что частично эту проблему можно решить с помощью дронов, которые есть на рынке. «Я не министр, не президент, не Укроборонпром, и не глава Офиса президента, но благодаря донатам читателей и зрителей на мой фонд за этот год Цензор.Нет поставил на фронт небольшую относительно партию fpv-дронов «Дикие шершни» – 1100 дронов. Как оказалось, это больше, чем государство способно поставить на направление главного удара в Авдеевку», — констатирует Ю.Бутусов.

Кстати, на итоговой пресс-конференции о дронах говорил и президент Украины В.Заленский. «И очень не нравится, что логистически у нас сохраняется бюрократический советский процесс, когда 26000 дронов лежали на складе и не доехали до фронта. Было очень громко на Ставке, но не может быть таких проблем. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами», — подчеркнул он. Но никого за то, что такое количество дронов не дошло до фронта, не уволили.

И тут я снова вернусь к Ю.Бутусову. Который в своем посте на Фейсбук напомнил, что после его сообщения о критической ситуации в Авдеевке, мэр Киева В.Кличко на следующий день отправил из личных средств 100 fpv дронов в 47 бригаду. Бутусов утверждает, что еще 100 fpv дронов от Кличко переданы командиру роты 53 бригады Юрию Панчуку. Плюс 600 миллионов гривен город Киев выделил дополнительно ВСУ для закупки дронов.

«Это немного, конечно, но это важная помощь в критический момент. Но где в этот момент дроны от Зеленского и Минобороны? Где дроны от 95 квартала и Кошевого? Где дроны от Ермака и Татарова?», — задается вопросом Ю.Бутусов. И не только он. Такие вопросы ставит перед собой все украинское общество. Отсюда и падение рейтинга президента Украины В.Зеленского. Его команда же имеет в обществе антирейтинг. В том числе и по причине безостановочных сообщений о чудовищной коррупции в период войны. И все это видят не только в Украине, но и на Западе. Потому там все чаще заявляют об отсутствии надежд на прорыв на фронте в 2024 году с украинской стороны. Попутно, замечу, увеличивается число тех, кто все громче продвигает прогноз, согласно которому Украине придется отказаться от захваченных Россией территорий.