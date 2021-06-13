Вчера, 12 июня, Азербайджан вернул Армении 15 военнослужащих в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. Это событие, безусловно, скажется на рейтинге исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в преддверии внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 20 июня.

Начиная со вчерашнего дня, Пашинян использует это обстоятельство в своих предвыборных встречах, делая реверансы в сторону США и России, благодаря за посредничество в деле возвращения армянских военнослужащих.

Видно, что радости Пашиняна нет предела, раз он в эмоциональном порыве назвал главу российского МИД Сергея Лаврова президентом и одновременно премьер-министром России. При этом Пашинян также показал свое лицемерие. Так, в ходе предвыборной агитации в Егванде Пашинян заявил, что Азербайджан получил лишь малую часть карт минных полей, а не все имеющиеся у Армении.

«Мы передали карты минных полей, но это малая часть тех карт, которые у нас есть. Не могу сказать, что не существенная, однако малая», — сказал на встрече Пашинян.

Эти слова он заявил в ответ на обвинения оппозиции в том, что власти передали Азербайджану все имеющиеся карты минных полей. Однако, отвечая на обвинения политических оппонентов, Пашинян все же не скрывает, что у Армении наличествуют карты минных полей. Тех самых, которые на протяжении многих месяцев требует Азербайджан. Вначале армянская сторона отрицала наличие карт минных полей, а сейчас устами Пашиняна официальный Ереван подтверждает, что располагает этими картами.

Тем самым Пашинян подтвердил также, что гибель азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих, а также российских миротворцев, полностью лежит на Армении, отказывавшейся после подписания Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года предоставить карты минных полей. На Армении лежит также ответственность за гибель двух азербайджанских журналистов, подорвавшихся недавно на мине в Кельбаджарском районе.

Подобное заявление Пашиняна, раскрывающее лицемерие и цинизм официального Еревана, должно быть доведено до международных организаций. Говоря о готовности к миру с Азербайджаном, Армения не предоставляла карты минных полей и в результате на освобожденных территориях гибли азербайджанцы. А теперь ради повышения своего рейтинга Пашинян предоставил информацию о минах в Агдамском районе и подчеркнул, что это всего лишь малая часть карт минных полей….