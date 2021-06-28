В Crocus City Hall в Москве завершился ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА», сообщает Trend Life. Заключительный концерт фестиваля запомнился выступлениями молодых и популярных исполнителей Поколения Z.

Ввиду ограничений, введенных властями Москвы в связи с пандемией коронавируса, фестиваль прошел без зрителей, в формате телесъемки. Телевизионную версию фестиваля можно посмотреть в эфире Первого канала России.

По традиции перед началом концертной программы звезды прошли по красной ковровой дорожке.

Организаторам удалось сделать самое «жаркое» шоу этого лета с яркими номерами и незабываемыми эмоциями. В заключительный день многие молодые артисты дебютировали на сцене фестиваля «ЖАРА», среди них и участница «Евровидения-2021» от России — певица Манижа.

Конечно, концерт Поколения Z невозможно представить без исполнителей азербайджанского происхождения – HammAli (Александр Алиев), Navai (Наваи Бакиров), Jony (Джахид Гусейнли) и Bahh Tee (Бахтияр Алиев) , которые порадовали зажигательными выступлениями.

Напомним, что ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 тысяч зрителей в день и 150 миллионов телезрителей в России и СНГ. В 2020 году фестиваль впервые прошел в России – в Сочи, а в 2019 году – в Дубае. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой творческой атмосферой.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.