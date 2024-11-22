В городе Ханкенди состоялся первый сольный концерт — музыкальный вечер Квартета Арслана Новрасли.

Как сообщает Report, квартет выступил под руководством заведующего кафедрой факультета искусств Карабахского университета, тариста Арслана Новрасли.

Его сопровождали Ниджат Асланов на фортепиано, заслуженный артист Азербайджана Руслан Гусейнов на бас-гитаре, Эльвин Баширов на ударных инструментах и заслуженный артист Азербайджана Камран Керимов на нагаре.

На музыкальном вечере с участием студентов были исполнены местные и зарубежные джазовые композиции, известные музыкальные произведения.