Снижение котировок нефти ускорилось вечером во вторник после публикации данных о ценах производителей в США.

К 18:42 июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,93 (1,12%), до $82,43 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,99 (1,25%), до $78,13 за баррель.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении, максимальными темпами за год, сообщило Министерство труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

По мнению аналитиков, эти данные не позволяют надеяться на скорое снижение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы. Это является негативным фактором для прогнозов роста американской экономики и, как следствие, мирового спроса на нефть.

ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки — до 104,46 млн б/с. Как и месяцем ранее, ожидается, что в 2025 году потребление нефти увеличится еще на 1,85 млн б/с — до 106,31 млн б/с, говорится в майском отчете организации.

Ее специалисты прогнозирует, что поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с — до 53 млн б/с, что соответствует оценке предыдущего месяца. В 2025 году этот показатель увеличится еще на 1,1 млн б/с — до 54,1 млн б/с.

Страны ОПЕК+ не хотят исключать никаких опций в преддверии следующей встречи, которая состоится в начале июня, сказала аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт. Решение начать постепенное наращивание добычи несет в себе риски дальнейшего падения цен на нефть, добавила она. (INTERFAX.RU)