Почему адвокаты не могут пройти собеседование?

5 сентября 2019 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сообщил о проведении 8 сентября 2019 года тестового экзамена совместно с Коллегией адвокатов. В тестовом экзамене примут участие кандидаты, желающие стать членами Коллегии адвокатов.

Прием документов кандидатов был проведен Коллегией адвокатов.

Для участия в экзамене регистрацию прошел 241 человек.

Кандидаты, набравшие на экзамене 60 и выше баллов, будут допущены к следующему туру

По словам адвоката Эльчина Садыхова следующим туром после проведения тестового экзамена является собеседование. «Во время собеседования отсеиваются юристы, неугодные руководству Коллегии адвокатов, которые занимаются правозащитной деятельностью или подвергают критике деятельность Коллегии», — сообщил # Эльчин Садыхов.

Член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев не согласен с Эльчином Садыховым: «Информация о том, что во время собеседования отсеиваются юристы, занимающиеся правозащитной деятельностью, не соответствует действительности. Собеседование проводится представителями Апелляционного, Конституционного и Верховного судов и носит полностью прозрачный характер. Мы собираемся пригласить журналистов, чтобы они могли убедиться в объективном проведении собеседования», — сообщил # Мухтар Мустафаев.

Как заявил # юрист и правозащитник Самед Рагимов в январе 2018 года он сдал тестовый экзамен, который был организован Коллегией адвокатов. «В мае того же года я был приглашен на собеседование. Несмотря на то, что я ответил на все заданные мне вопросы, в июне 2018 года я получил из Коллегии письмо, в котором говорилось о том, что собеседование я не прошел. Я обратился во 2-й Административно — экономический суд с иском против Коллегии адвокатов с требованием представить мне документальное подтверждение того, что мне действительно не удалось пройти собеседование.

Коллегия адвокатов так и не смогла представить требуемые документальные подтверждения.

Если суд примет решение не в мою пользу, то я намерен дойти до Европейского суда для защиты своих прав, так как считаю, что решение Коллегии адвокатов носит предвзятый характер и связан с моей правозащитной деятельностью», — сказал Самед Рагимов.