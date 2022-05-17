15 мая 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел в Баку экзамен по приему на госслужбу по группам должностей АВ и АС, относящихся к категории А (административно-управленческие должности).

Для участия в экзаменах прошли регистрацию 93 кандидата, которые должны предоставить оригинал удостоверения личности, «Лист допуска к экзамену», справку о состоянии здоровья (распечатывается с сайта ГЭЦ, наряду с «Листом допуска к экзамену» и подписывается кандидатом) (report.az/ru/nauka-i-obrazovanie/gec-provedet-ekzamen-dlya-zhelayushih-ustroitsya-na-gossluzhbu/).

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О государственной службе» для поступления на госслужбу недостаточно успешно выдержать экзамен, но необходимо также пройти собеседование (tehsil.biz/news/ru/22140/).

В странах Европейского Союза для поступления на госслужбы достаточно успешно сдать экзамен, целью которого является «подтверждение профессиональных навыков чиновников» (https://www.sigmaweb.org/publications/38756998.pdf).

По мнению адвоката Музаффара Бахышова, собеседование является инструментом отсеивания неугодных претендентов. «В 2005- 2006 года я участвовал на экзаменах по замещению должности судьи.

Каждый раз я набирал самые высокие результаты во время экзаменов, но меня «проваливали» во время собеседования. Думаю, что в проведении собеседования нет необходимости», — сказал нам адвокат.

Юрист, специалист по трудовому праву Азер Гулиев тоже выступает за ликвидацию системы собеседования. «Я сам участвовал на экзаменах госслужащих в качестве эксперта и знаю, результаты проведенных собеседований всегда носят субъективный характер», — заявил Азер Гулиев.

«В европейских странах такой глупой практики не существует. В Азербайджане с помощью системы собеседования просто отсеиваются неугодные лица. Я неоднократно выступал в парламенте за отмену этой системы. Но, к сожалению, не нашел понимания со стороны других депутатов», — сообщил нам депутат, лидер партии «Великое созидание» Фазиль Газанфароглу.