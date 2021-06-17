16 июня 2021 года специализирующиеся на отправке в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) индивидуальных жалоб юристы Халид Багиров и Самед Рагимли учредили Лигу по работе с Европейским судом (ЛРЕС). Как сообщил Халид Багиров, целью создания Лиги независимых юристов является оптимизация работы по направлению в ЕСПЧ индивидуальных стратегических жалоб.

«Также ставится цель поднять на международный уровень юридические проблемы, с которыми сталкивается малообеспеченные слои населения. Сотрудники лиги будут предоставлять юридические консультации обратившимся. При выявлении перспективы обращения в ЕСПЧ будут предприняты шаги для подготовки дела к рассмотрению Страсбургского суда», — сказал Халид Багиров.

По словам Багирова, Лига намерена направлять представления в Комитет министров СЕ материалы об исполнении решений ЕСПЧ. «Эти представления будут носить тематический и периодический характер. Лига будет действовать как неформальная организация без статуса юридического лица», — сказал юрист (https://turan.az/ext/news/2021/6/free/Social/ru/5013.htm/001).

В чем была необходимость учреждения Лиги независимых юристов?

«Если бы в Азербайджане с легкостью можно было добиться правосудия, то граждане не обращались бы в европейский суд», — заявил # юрист Халид Багиров.

По словам Багирова, очень часто именно благодаря Европейскому суду граждане Азербайджана могут хотя бы надеяться на получение компенсации. «Нашей задачей является координация обращений в Европейский суд», — сказал нам юрист.

Член Президиума коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев не согласен с мнением Халида Багирова.

«Система правосудия в Азербайджане конечно не идеальна, но и в нашей стране можно добиться справедливого решения в суде. К примеру, в Азербайджане недавно было отменено судебное решение, ранее принятое в пользу одного из депутатов. Раньше такого нельзя было и представить», — сказал Мухтар Мустафаев.

В свою очередь другой адвокат Асабали Мустафаев не разделяет мнение своего однофамильца. Адвокат отметил, что лично он до сих пор в Азербайджане ни одного дела не выиграл. «А в Европейском суде по правам человека выиграл 203 дел. Считаю, что, если адвокат убежден в правоте своего дела, он должен довести его до конца», — заявил Асабали Мустафаев.

По мнению Мустафаева, обращения адвокатов в Европейский суд вынуждает власти Азербайджана пойти на уступки. «Так, по некоторым делам власти вынуждены принимать справедливые решения, чтобы потом не позориться в Евросуде», — сказал адвокат.

Как заметил Асабали Мустафаев, до недавнего времени в азербайджанских судах обвиняемые во время судебного процесса находились в клетках. «Это было оскорбительно для человеческого достоинства. После наших обращений в Евросуд клетки в залах были заменены на стеклянные кабинки», — сказал нам Асабали Мустафаев.