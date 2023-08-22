Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в России. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники.

Источник телеканала подчеркнул, что предстоящий визит президента Эрдогана в Россию «имеет решающее значение» для достижения соглашения по черноморской зерновой инициативе.

Эту информацию подтвердила и проправительственная газета Yeni Şafak. Источники в администрации турецкого лидера рассказали, что Эрдоган посетит с визитом Россию в ближайшее время, чтобы обсудить зерновую сделку. По данным президентских источников, визит турецкого лидера станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о зерновом коридоре.