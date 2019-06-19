Неужели президент и шпионом может быть?

В упадке идеалов и принципов демократии и западничества в некоторых мусульманских странах не последнюю роль сыграли и сами западные страны, проводя весьма неискреннюю политику в отношении этих государств. Если Запад десятилетиями не опекал бы военных диктаторов в Египте, если бы европейские страны в свое время приняли бы Турцию в свои ряды, политический индикатор показывал бы совсем другие тенденции в этих странах, наверное, во время «арабской весны» в Египте выборы выиграл бы не представитель полу-исламистской партии, а политик западного и демократического толка. И в Турции политическая стрелка не так заметно повернулась бы в сторону политического ислама…

Да, бывший президент Мухаммед Мурси скончался в зале заседания суда. Мы не будем называть его ни демократом, ни светским политиком – он был лидером исламистской организации «Братья мусульмане», несмотря на то, что после «египетской весны» это организация была переименована и получила название «Партия свободы и справедливости».

Как ни странно, Мурси был первым демократически избранным президентом Египта. Но даже и это нас особо не трогает – ведь и А.Гитлер в свое время был демократически избранным канцлером Германии. В контексте Египта нам больше запомнились две очень важные и интересные детали.

Во-первых, бывшего президента Мухаммеда Мурси обвинили в шпионаже, в измене Родине. Наверное, ни один президент за всю историю существования президентского института не столкнулся с подобным обвинением. На самом деле, как президент, глава государства страны может шпионить против собственной страны?

Согласитесь, что это чистейший вздор. Да, ему приписывается сотрудничество с иранскими спецслужбами, особенно, с Хезболлах. Если бы подобное обвинение предъявили ему до избрания президентом Египта, в этом была бы хоть какая-та логика. Ведь, Мурси не был новичком в большой политике, длительное время занимался оппозиционной политикой, жил и работал именно в Египте, во время «арабских весен» выдвинулся в кандидаты президента страны, наконец, был избран президентом Египта!

Судя по всему, как все мусульманские суды, и египетские суды не стали особо себя утруждать, стараясь сочинить самые тяжелые обвинения против бывшего президента страны, чтобы раз навсегда связать ему, как говорится, руки и ноги. Еще раз заметим, мы не беремся защищать бывшего президента, потому что не являемся ни египтологами, ни специалистами по политическим процессам Ближнего Востока, Северной Африки или же арабских стран, но то, что М.Мурси скончался прямо в зале суда, еще раз показывает, что обвинение было насколько несправедливым, что сердце человека не выдержало…

Теперь генерал ас-Сисси может быть вполне спокоен – полностью стерты последние следы «египетской весны», ему больше не будут сниться политические кошмары, и демократия найдет дорогу в Египет, не раньше, чем через 50 лет – кажется, что президент, фельдмаршал ас — Сисси однажды так и выразился: в ближайшие пятьдесят лет в Египте не будет никакой демократии, о потом уже видно будет: если уж наступит очередная «египетская весна», фельдмаршал ас — Сиси или же его будущий политический преемник уже знают что делать, и с ней поступят также, как поступили с первой…

Безусловно, Мурси был не самым удачным итогом первой «египетской весны» — мы уже отмечали это обстоятельство. Но нас не меньше огорчает другая деталь: неужели у государственных деятелей, типа фельдмаршала ас – Сиси, есть какие-то специальные весы, измеряющие готовность той или иной нации к демократии и свободе?..

Известно, что первой демократией в мире была афинская, которую от нас отделяют тысячелетия. Так что же получается, господа генералы и незаконно «избранные» президенты, неужели мы отстаем от цивилизованного мира ровно на тысячу лет?

Прежде чем написать эту статейку, мы посмотрели интернет-данные о фельдмаршале Сиси: его магистерская диссертация была посвящена проблемам демократии на Ближнем Востоке. Выходит, что у него теперь появилась реальная возможность применить свои «теоретические знания» на практике, чтобы ветер демократии не нашел дорогу в Египет. Но все тщетно: любая идея, любая теория бессильна перед одной идеей, название которой свобода – поэтому обязательно наступит вторая «египетская весна», только надо, чтобы египтяне в очередной раз не ударились в «социальную утопию» — в смесь религии и демократии…