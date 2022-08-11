В четверг, 11 августа, в германском городе Дюссельдорфе должно пройти первое заседание по делу армейского офицера в запасе Ральфа Г. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Обвинение 65-летнему бывшему офицеру бундесвера – вооружённых сил Германии – было предъявлено в апреле 2022 года. Тогда федеральная прокуратура Германии заявила, что Ральф Г. контактировал с российской разведкой с октября 2014 года по март 2020 года.

За это время, утверждает прокуратура, офицер запаса передал России ряд документов, в том числе касающихся газопровода между Россией и Германией «Северный поток – 2». Также он делился информацией, связанной с безопасностью и обороной Германии. Кроме того, Ральф Г. раскрыл российской разведке личные данные высокопоставленных членов бундесвера.

В обвинении сказано, что Ральф Г. передавал все эти сведения не за деньги, а за приглашения на мероприятия, организованные Кремлём.

По данным Der Spiegel, на которые ссылается «Ъ», Ральф Г. не отрицает передачу материалов «знакомым из России», но настаивает, что не знал об их связях со спецслужбами.

Также, по информации Der Spiegel, большинство переданных Ральфом Г. документов находились в открытом доступе, однако «и такая специально подобранная информация могла быть полезна российским спецслужбам», считает следствие.

Ральфу Г. грозит пять лет лишения свободы и штраф.