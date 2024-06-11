14 июня начинается судебный процесс над членом координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофигом Ягублу.

Подготовительное заседание по его делу назначено в пятницу в Бакинском суд по тяжким преступлениям под председательством Эльнура Нурева, сообщила дочь политика Нигяр Хази.

Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов. (Turan)