В Бакинский суд по тяжким преступлениям поступило уголовное дело в отношении иностранных граждан Яздана Шенаса Халеса Хоссейна Рамезанали и Джавиданхелана Эхсана Хоссейна, предварительное расследование которого завершено в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, судебное рассмотрение по уголовному делу передано на судье Новрузу Керимову.

Дата подготовительного заседания суда назначена на 17 января.

Указанные граждане обвиняются в подготовке террористического акта в городе Баку во время очередного визита в Азербайджан одного официального лица, иностранного гражданина. Эти лица были задержаны 31 мая 2023 года в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности, привлечены к ответственности по статьям 28, 277 УК АР.

Отметим, статья 277 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырнадцати до двадцати лет либо пожизненного срока.