В Мариуполе Донецкой области сейчас одна из самых сложных ситуаций, решение может быть найдено в ближайшие дни или часы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии «Украинской правде» 4 апреля в Буче Киевской области.

«В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком ежедневно», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что обсуждается возможность «посреднической миссии с Турцией». Вероятно, он имел в виду заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, который говорил, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

«Не просто там. Думаю, что в ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все – вы знаете, к сожалению, от кого», – заявил он. (gordonua.com)