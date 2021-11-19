Министр обороны Израиля Бени Ганц и его супруга Ревиталь лично наняли Омри Горена-Гороховски для уборки в своем доме. Причем, случилось этого еще до того, как Бени Ганц стал «охраняемой персоной». Неоднократно судимый Горен появился в доме отставного генерала, имея рекомендации. Такой вывод следует из расследования, проведенного журналистами Службы новостей телеканала «11КАН».

Также сообщается, что Омри Горен работал в доме Ганца вместе со своей женой. Они занимались уборкой два раза в неделю. Трудоустроены они были через клининговую компанию, которую сами же и основали. Оплачивал эти услуги Бени Ганц лично (из собственного кармана). Деньги переводились путем приложения bit.

В окружении Ганца говорят, что все было сделано по закону: перевод денег подтверждался квитанциями из клининговой компании.

Вместе с тем, как сообщают авторы публикации, все это не снимает ответственности с ШАБАКа, сотрудники которого обязаны проверять каждого, кто имеет доступ в дом охраняемой персоны. «Такая проверка либо не проводилась, либо осуществлялась с вопиющей небрежностью. В Службе общей безопасности не могли не знать, что речь идет о бывшем заключенном», — отмечается в журналистском расследовании.

Комментируя ситуацию, военный обозреватель Ynet Йоси Йегошуа написал, что предъявление Омри Горену-Гороховски, работавшему в доме министра обороны Бени Ганца, обвинений в шпионаже в пользу Ирана стало не просто скандалом, но еще и свидетельством серьезнейшего провала в работе Службы общей безопасности (ШАБАК). «Хотя сотрудники этой организации сумели выявить обращение обвиняемого к хакерской группе, ассоциируемой с Ираном, но где они были, когда 37-летнего израильтянина принимали на работу в дом главы оборонного ведомства?» — задается вопросом обозреватель.

В публикации напоминается, что у Горена-Гороховски богатое уголовное прошлое. В течение 11 лет, с 2002 по 2013 год, его имя фигурировало в 14 уголовных делах, по 7 из которых он был признан виновным.

В частности, он был осужден за два эпизода ограбления банка, кражу со взломом и незаконное проникновение в чужой дом. Четырежды суд приговаривал его к лишению свободы, в последний раз — на 4 года. (vesty.co.il)