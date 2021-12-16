Раньше, точнее — в начале девяностых годов прошлого века, когда молодые постсоветские страны делали свои первые робкие шаги в направлении государственной независимости, перспективы отношений с НАТО выглядели иначе.

Помнится, когда появилась направленная постсоветскому пространству первая инициатива НАТО с громким названием «Партнерство ради мира», мы все подумали, что за этим последуют весьма решительные шаги в деле принятия и бывших советских республик в альянс.

Тогда мы очень нуждались в НАТО, потому что некоторые постсоветские страны вместе с политической и экономической независимостью получили и навязанные им этно-территориальные конфликты.

Особенно после того, как НАТО фактически решил югославский конфликт, подобные надежды еще больше укрепились. Но скоро выяснилось, что у членов НАТО нет таких намерений, они вовсе не хотят быть втянутыми в различные конфликты в постсоветском пространстве, мотором которых являлась России.

Таким образом, из постсоветских республик только прибалтийские страны стали членами Североатлантического блока. Еще три республики этого политического пространства – Украина, Грузия и Молдова до сих пор продолжают стучаться в двери НАТО, хотя, по словам лидеров блока, двери альянса остаются открытыми для желающих стать членом организации, но почему-то процесс принятия трех вышеназванных республик в НАТО задерживается. Они прошли несколько ступеней в процессе членства, но каждый раз им предлагается еще один подготовительный этап на этом пути…

Историю взаимоотношений постсоветских стран с альянсом пришлось вспомнить в связи с брюссельской встречей президента Азербайджана с генсеком НАТО и участием его на заседании Североатлантического блока. Хотя в Азербайджане бытует разное мнение по поводу нашего сотрудничества с НАТО. Противники того первым делом указывают на российский фактор: мол, нечего настраивать Россию против себя, мы уже сделали свой военно-политический выбор, став членом Движения Неприсоединения. Вдобавок, прошедшие тридцать лет показали, что у НАТО нет серьезных намерений помочь нам в карабахском вопросе.

Конечно, с отдельными моментами подобных суждений можно согласиться – НАТО не стало повторять югославский бросок в отношении других постсоветских конфликтов, плюс, процесс принятия в члены блока стал весьма мучительным и непредсказуемым.

Но тут следует учитывать, что НАТО есть ведущий силовой центр мира, и это мы игнорировать не можем . Заметим, что в выступлении и заявлении азербайджанского президента акцентировались именно эти моменты.

Конечно, перед Азербайджаном пока не стоит задача стать членом НАТО. Но НАТО есть не только сила, но и передовой опыт, заимствовав который мы можем создать мощную и современную армию. На этот путь мы вступили не прямым, а косвенным способом. В Азербайджане изучается и применяется турецкий военный опыт. И это правильное политическое решение: Анкара является членом НАТО, вдобавок, с весьма солидным стажем. Ее опыт нам пригодится как дополнительный подготовительный этап в углублении отношений с НАТО.

Что касается далеких политических перспектив, тут сказать что-то однозначное очень трудно — непонятно, куда же направятся различные геополитические течения? Но, как советуют в одном известном мультике — «Мудрым пользуйся девизом: будь готов к любым сюрпризам». Плюс, надо быть прагматиком: необходимо изучать и применять все новое и хорошее. Консервативность и замкнутость может и полезны для сохранения нравственных устоев нации, но они являются препятствием для прогресса, который требует гибкости и открытости к новым инновациям…