Грузия приветствует итоговое заявление саммита НАТО, в котором говорится о недопустимости вмешиваться извне в выбор внешнеполитических приоритетов республики. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД Грузии.

«Приветствуем однозначное и прямое подтверждение со стороны стран альянса того, что они поддерживают суверенное право Грузии самой выбирать внешнеполитические приоритеты и что недопустимо вмешательство любой третьей стороны в этот процесс. Характерным является и то, что страны НАТО однозначно позитивно оценивают прогресс, достигнутый Грузией как страной-аспирантом по всем направлениям, и подчеркивают возможность Грузии внести достойный вклад в общую евроатлантическую безопасность», — говорится в заявлении.

Грузия также считает крайне важным то, что в заявлении НАТО отмечена приверженность решению бухарестского саммита 2008 года о том, что республика «станет членом НАТО», и то, что у нее для этого есть все «практические инструменты».

В понедельник в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в котором впервые принял участие президент США Джо Байден. Грузия и Украина в саммите не участвовали. Страны альянса приняли итоговое заявление, в котором говорится, что Украина и Грузия станут членами блока, а у России нет права вето в этом вопросе.