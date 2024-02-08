Союзники Венгрии по НАТО усиливают давление на премьер-министра Виктора Орбана, требуя скорейшего одобрения вступления Швеции в альянс, после того как депутаты от его партии отказались от возможности проголосовать по этому вопросу.

Швеция подала заявку на вступление в альянс в мае 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Венгрия неоднократно откладывала ратификацию.

Парламент Венгрии находится на зимних каникулах, но в понедельник депутаты от оппозиции созвали внеочередное заседание в попытке провести голосование.

Законодатели от партии Орбана не стали участвовать в заседании, хотя в январе премьер-министр заявил, что он поддерживает вступление Швеции в НАТО и будет призывать свою партию одобрить заявку Стокгольма при первой возможности.

Другие члены НАТО усиливают давление. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман посетил заседание парламента в Будапеште в понедельник.

«Премьер-министр обещал созвать парламент, чтобы призвать депутатов принять решение при первой возможности, – заявил он в беседе с журналистами после заседания. – Сегодня была такая возможность, и мы будем следить за развитием событий, надеясь, что Венгрия в скором времени примет решение».

В Вашингтоне заместитель представителя Госдепартамента Видант Пател заявил, что США разочарованы правящей партией Венгрии.

«Мы разочарованы тем, что правящая партия заблокировала возможность голосования, бойкотировав заседание», – сказал Патель.

«Мы полагаем, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО уже решен, и надеемся, что сможем оперативно пройти через эту заключительную процедуру», – добавил он.

Сенатор Бен Кардин, председатель влиятельного комитета Сената по международным отношениям, ранее в этом месяце заявил, что Венгрия является «самым ненадежным» членом НАТО, и Вашингтону следует рассмотреть возможность введения санкций.

Представитель правительства Германии заявил, что одобрение Венгрией членства Швеции является «вопросом лояльности» альянсу НАТО.

Депутаты от «Фидес» хотят, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетил Будапешт, прежде чем они одобрят членство его страны в НАТО.

Однако Кристерссон сказал, что посетит Будапешт только после того, как Венгрия одобрит вступление его страны в военный блок. (Голос Америки)