Возможно, некоторые вопросы возникают по одной простой причине: люди ждут от Европейского Союза (ЕС) и НАТО более решительных и действенных шагов в отношении России, нежели чисто экономические и социально-правовые санкции.

В своих выступлениях это постоянно отмечает и президент Украины Володимир Зеленский, призывая европейские государства к решительным шагам. Но политика есть искусство возможного, и поэтому не стоит думать, что страны ЕС и НАТО имеют волшебную палочку, по той простой причине, что перед ними страна, готовая на все, даже на ядерную войну.

Но на днях ЕС все же предпринял более решительный, даже рискованный шаг, объявив Украину кандидатом в члены ЕС, и на своих специальных саммитах рассмотрел обращение Киева. Мы так и не узнали окончательного решения Брюсселя, но политики, участвующие в этих обсуждениях, выступили с весьма неопределенными заявлениями, заметив, что рассмотрение заявки Украины может занять месяц или год. Поэтому возникает резонный вопрос: неужели для европейских политиков месяц и год одно и то же?

Мы тут не можем говорить от имени европейских политиков, но знаем одно, что даже месяц в настоящее время слишком большой срок для Киева. Завершается третья неделя войны между двумя государствами. Даже это большой срок, Кремль не ожидал такого поворота дел, потому что был настроен на молниеносную войну, которая так и не случилась. Чувствуется, что теперь Москва также ищет пути примирения, постепенно понимая, что война быстро не закончится.

Но пока русские медленно продвигаются в глубину Украины. Поэтому даже месяц для Киева большой срок. Было бы лучше, если бы европейские политики чуть поторопились.

Да, они не сидят сложа руки. Но в целом показывают себя таким образом, как будто не имеют к этому процессу никакого отношения. Но они должны были думать об этом, когда подписывали ассоциированный договор с Украиной. Бывший президент Украины Виктор Янукович предупреждал Брюссель, какие последствия может иметь все это для Киева.

Что будет впредь? Ответить однозначно весьма трудно. Но мы не раз отмечали, что Украина превратится в кость в горле России. Москва может взять и Киев. Когда писались эти строки, бои шли в двадцати километрах Киева. Но это ничего не изменит, потому что есть опыт конца первой половины прошлого века, когда украинские националисты оказывали ожесточенное сопротивление русским оккупантам. Война уже объявлена Отечественной, остается только продолжить ее. Думается, что украинские националисты оправдают доверие всего прогрессивного мира.

Что же касается Европы, в ближайшем прошлом она уже имела схожий опыт. Да, речь идет о Балканах. Конечно, Россия не Сербия, а большая ядерная сверхдержава. Хотя и тогда ядерная сверхдержава Россия поддерживала Сербию, но это не остановило НАТО, который вмешался в югославский конфликт.

Теперь же страны НАТО опасаются даже взять под контроль воздушное пространство Украины. По этой причине, критика Европы продолжится. Привлекать страны на рискованные проекты дело простое, надо суметь взять на себя ответственность за последствия этих проектов.

Теперь же Европа ведет себя таким образом, как будто ее главной целью или миссией является недопущение перерастания конфликта в войну между НАТО и Россией. Но еще У. Черчилль писал и говорил, что русские считаются только с силой. И не дай Бог, если в этой войне вдруг победит Россия, тогда ее остановить уже будет невозможно – она навяжет свою геополитическую архитектуру, как минимум, всему постсоветскому пространству…