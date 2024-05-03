Жертвами дождей в Кении в апреле-мае стали уже 210 человек, возобновление триместра в школах отложено.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент страны Уильям Руто в обращении к нации.

«Продолжающиеся дожди привели к потопам, которые унесли 210 жизней на сегодня, вызвали повреждения инфраструктуры и нанесли ранения многим людям», — сказал он, добавив, что откладывает возобновление школьного семестра после каникул из-за проблем с транспортом.

Президент Кении также предупредил, что дожди продолжатся, согласно метеорологическим прогнозам, до конца мая и, возможно, дальше. «Кенийская метеорологическая служба выпустила предупреждение: Кения может впервые столкнуться с циклоном», — добавил он, подчеркнув существующую в связи с этим угрозу для прибрежных регионов страны.

По словам Руто, власти готовятся к вероятным драматическим последствиям циклона и укрепляют 178 дамб, а также заранее эвакуируют население из районов, наиболее подверженных разрушениям.