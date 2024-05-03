Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран.

Об этом на состоявшемся сегодня брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о ситуации в Грузии вокруг законопроекта «Об иноагентах», российский дипломат отметила, что ее страна никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран.

«Честно говоря, сложно понять, почему данный вопрос адресуется нам, хотя Россия не имеет никакого отношения ни к грузинскому законодательству, ни к планам евроинтеграции Грузии, ни к тем драматическим событиям, за которыми, по сути, наблюдает весь мир. Я видела среди протестующих в Грузии попытки искать следы России с помощью западной пропаганды. Следов России нет», — ответила Захарова.

Захарова заявила, что «вызывает сожаление, что во время протестов в Грузии были оскорблены государственные символы России». Она сказала, что, возможно, это чья-то провокация.

«Однако мы видим, что подобные провокации имеют место. К сожалению, мы видим, что они происходят и в Грузии. Наверное, никто от этого не застрахован. Могу точно сказать, что этот вопрос не должен адресоваться к нам. Мы заинтересованы в мирном, стабильном и благополучном развитии всех стран Южного Кавказа, включая Грузию», — заявила представитель МИД России.