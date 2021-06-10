Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос вступления в НАТО нужно решить немедленно, поскольку страна находится в опасности. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает Укринформ.

«Я думаю, что если нам рады в НАТО, если они действительно хотят видеть нас членом, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то отдаленное будущее и обсуждать это будущее. Этот вопрос должен быть решен немедленно. Сейчас нам грозит опасность, сейчас поставлена ​​на карту наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина уже могла бы получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ). И хотя этот план — «еще не членство», но это уже «видение Украины как части альянса в обозримом будущем».

Зеленский отметил, что все еще верит, что Украина вступит в НАТО, однако, по его словам, все больше украинцев «не верят в это так сильно, как раньше».

А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что вопрос получения Украиной ПДЧ в НАТО будет в повестке дня саммита Альянса 14 июня, и рассчитывает на мощные месседжи для Украины.

Интересно, чем вызвано такое жесткое заявление, требование Зеленского? Кому именно оно адресовано? Прислушаются ли к нему?

На эти вопросы # отвечают известные украинские эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы:

— Зеленский просто стремится получить максимум гарантий безопасности или других инструментов внешней защиты в преддверии осени, когда предстоят российские военные учения Запад-2021. Особенно с учетом того, что целостность украинской газотранспортной системы как фактор, сдерживающий РФ и стимулирующий Европу для защиты Украины, утрачивается с запуском Северного потока — 2.

Даже сам факт синхронизации систем оповещения, радиоразведки и т. п. Украины и НАТО уже был бы важен. Понимая сопротивление этому вопросу со стороны ряда европейских стран, Зеленский повышает его значимость. К сожалению, большая часть европейских политиков, в первую очередь из Франции и Германии, недопонимают опасность сотрудничества с режимом Путина.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина»:

— Такое вольное обращение с евроатлантической тематикой стало чертой коммуникации властей Украины в последние несколько месяцев. Ранее было также заявление украинского посла в Германии о том, что Украина в случае ее непринятия в НАТО планирует восстановление ядерного статуса, что само по себе является сомнительным.

Эти заявления в первую очередь попытка сформировать внимание к Украине на этапе стягивания войск РФ к ее границам, которое никуда не делось. Отчасти власти хотят использовать момент для ускорения процесса получения ПДЧ в НАТО, в силу того, что это якобы остудит пыл РФ и разрядит ситуацию.

В то же время, ряд экспертов полагают с точностью до наоборот — Украина перед лицом вторжения не прибавит НАТО внутренней безопасности, и даже наоборот, вероятность вторжения подкрепляется украинскими историями о скором ПДЧ, которые не могут допустить в Москве.

Именно поэтому вопрос обороны страны сейчас прямо зависит от военной мощи. Предоставление ПДЧ будет важным политическим шагом, но его отложат как минимум до окончания масштабных военных учений Запад-2021 в РФ.