НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс

На июньском саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РИА «Новости».

По его словам, он рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о приближающейся встрече государств Центральной Европы, входящей в НАТО, которая пройдет через неделю в Бухаресте. Дуда подчеркнул, что на саммите будет затрагиваться проблема безопасности, в том числе вопрос Украины и Белоруссии.

«Во-вторых мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца – в середине июня состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться», — сказал Дуда.