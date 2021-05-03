НАТО обсудит дорожную карту для вступления Украины в альянс

На июньском саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет РИА «Новости».

По его словам, он рассказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о приближающейся встрече государств Центральной Европы, входящей в НАТО, которая пройдет через неделю в Бухаресте. Дуда подчеркнул, что на саммите будет затрагиваться проблема безопасности, в том числе вопрос Украины и Белоруссии.

«Во-вторых мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического союза, который через полтора месяца – в середине июня состоится в Брюсселе, где эта тема с полной уверенностью тоже будет обсуждаться», — сказал Дуда.

| 2021-05-03T19:04:53+04:00 3 мая 2021, 20:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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