Россия подготовила и направила Турции дорожную карту по созданию газового хаба, Турция ее рассматривает.

Об этом в интервью RT Arabic заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Этот проект сейчас в стадии обсуждения, подготовлена дорожная карта, которая направлена турецким партнерам. Они в настоящее время ее рассматривают. Как только она будет подписана, будет уже реализовываться в соответствии с планом мероприятий», — сказал он.

Отметим, что в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита газа через «Северный поток».