Глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Петер Михалко прокомментировал информацию о том, что Венгрия заблокировала из-за Азербайджана помощь Армении в размере 10 миллионов евро из Фонда мира ЕС.

Как передает АПА, дипломат сообщил, что ЕС активно развивает отношения со странами Южного Кавказа в различных сферах.

Он напомнил, что Еврокомиссия выделяет финансовую помощь партнерам в регионе Южного Кавказа: «Представлен бизнес- и инвестиционный план для стран региона. У нас есть приоритеты сотрудничества, связанные с переходом на «зеленую энергетику», координацией и поддержкой предпринимателей. Мы сотрудничаем не только с Азербайджаном, но и с другими странами. Мы хотим видеть мир и процветание на Южном Кавказе».

Посол подчеркнул, что встреча ЕС-США-Армения, состоявшаяся 5 апреля в Брюсселе, носила чисто экономический характер: «Это направлено на стабилизацию, и Азербайджан был проинформирован об этом. Существует определенный механизм и порядок принятия любых решений, принимаемых в рамках ЕС».