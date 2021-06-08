Организация Североатлантического договора (НАТО) готова защищать каждого союзника от любой опасности, «исходящей из Минска или Москвы». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica, опубликованном во вторник.

«НАТО — оборонительный альянс, но мы начеку и, разумеется, готовы в чрезвычайной ситуации защищать любого своего члена от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы», — сказал Столтенберг.

По его утверждению, основную угрозу и вызов альянсу представляют «укрепление сотрудничества России и Китая на политическом и военном уровнях», а также ужесточение форм терроризма и кибератаки. Общая стратегия альянса в ответ на эти вызовы будет обсуждаться на саммите НАТО 14-15 июня в Брюсселе с участием президента США Джо Байдена, уточнил генсек.