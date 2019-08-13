Карабах проиграл АПОЭЛ и продолжит в Лиге Европы

Азербайджанский «Карабах» проиграл ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Матч завершился со счетом 0-2.

На 34 минуте матча гол с пенальти провел Де Винсенти, а на 68 минуте счет удвоил Матич.

КАРАБАХ (Азербайджан) – АПОЭЛ (Кипр) — 0:2 (0:1)

Де Винсенти, 34-пен. (0:1), Матич, 68 (0:2)

Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Дэниел Сиберт. Первый матч – 2:1.

Карабах: Вагнер, Рахиль Мамедов, Рашад Садыхов (к), Максим Медведев, Аилтон (Араз Абдуллаев, 87), Мичел, Ричард Алмейда, Симеон Славчев (Дани Кинтана, 73), Хайме Ромеро, Абделла Зубир (Магайе Гейе, 80), Махир Эмрели.

АПОЭЛ: Вид Белец, Кевин Ляфранс, Томас Де Винсенти (к) (Линус Халлениус, 61), Муса Аль-Тамари, Саввас Генцоглу, Роман Безьяк (Антонио Яколиш, 82), Урош Матич, Гиоргос Меркис, Николас Янну, Драган Михайлович, Андрия Павлович (Лукас Соуза, 73).

Предупреждение: Де Винсенти, Мамедов, Алмейда, Аль-Тамари.

Удаление: Алмейда (после двух желтых).(Oxu.az)