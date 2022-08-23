Ответный матч раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов между «Викторией» и «Карабахом» завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев поля.

«Карабах» выбыл из Лиги чемпионов и сыграет в групповой стадии Лиги Европы.

*** 00:31

На 73-й минуте Ян Климент выводит «Викторию» вперед, забив второй гол.

Счет 2-1 в пользу хозяев поля.

*** 00:17

Во втором тайме матча «Виктория» — «Карабах», хозяевам поля удалось сравнить счет.

На 58-ой минуте Ян Копич забивает гол.

*** 23:44

На 38-й минуте «Карабах» открывает счет в матче!

Как сообщает АПА, Филип Озобич поражает ворота хозяев поля 1:0!

*** 23:00

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в чешской Пльзени начался ответный матч раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов между «Викторией» и «Карабахом».