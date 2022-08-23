Ответный матч раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов между «Викторией» и «Карабахом» завершился со счетом 2-1 в пользу хозяев поля.
«Карабах» выбыл из Лиги чемпионов и сыграет в групповой стадии Лиги Европы.
*** 00:31
На 73-й минуте Ян Климент выводит «Викторию» вперед, забив второй гол.
Счет 2-1 в пользу хозяев поля.
*** 00:17
Во втором тайме матча «Виктория» — «Карабах», хозяевам поля удалось сравнить счет.
На 58-ой минуте Ян Копич забивает гол.
*** 23:44
На 38-й минуте «Карабах» открывает счет в матче!
Как сообщает АПА, Филип Озобич поражает ворота хозяев поля 1:0!
*** 23:00
Сегодня в 23:00 по бакинскому времени в чешской Пльзени начался ответный матч раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов между «Викторией» и «Карабахом».