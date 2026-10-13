Каир намерен обеспечить Саудовской Аравии поддержку в борьбе с хуситами, если от Эр-Рияда поступит соответствующий запрос, заявил во вторник глава египетского МИД Бадр Абдель Аты.

«О чем бы нас ни попросило Королевство, мы, безусловно, отреагируем. Мы безоговорочно предоставим ему поддержку любого рода», — заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Он добавил, что Египет также поддерживает тесные связи с Пакистаном и Турцией – странами-участницами Мекканского оборонительного соглашения наряду с Саудовской Аравией. Глава МИД отметил, что «Каир всерьез рассматривает возможность» присоединиться к этому пакту.