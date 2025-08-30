Объявлен календарь матчей «Карабаха» в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана проведет свой первый матч на выезде против «Бенфики».

Последний матч команды Гурбана Гурбанова состоится 28 января 2026 года. Представитель Агдама будет гостем «Ливерпуля» в Англии.

Лига чемпионов

Этап лиги

16 сентября

I тур

23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Карабах»

1 октября

II тур

20:45. «Карабах» – «Копенгаген» (Дания).

22 октября

III тур

20:45. «Атлетик» (Бильбао, Испания) – «Карабах»

4 ноября

IV тур

21:45. «Карабах» – «Челси» (Англия)

25 ноября

V тур

00:00. «Наполи» (Италия) – «Карабах»

10 декабря

VI тур

21:45. «Карабах» – «Аякс» (Нидерланды).

21 января 2026 г.

VII тур

21:45. «Карабах» – «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия)

28 января

VIII тур

00:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Карабах»