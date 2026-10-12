Сборная Азербайджана заняла первое место в командном зачете Открытого кубка Беларуси по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха, завоевав девять медалей.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Дефлимпийский комитет Азербайджана, в соревнованиях, проходивших в Гомеле, приняли участие представители пяти стран. Азербайджанская команда выступила в составе девяти спортсменов и завоевала четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали.
Обладателями «золота» стали Мурад Джафаров (55 кг), Кянан Аллахвердиев (60 кг), Намиг Алиев (72 кг) и Илькин Гамзаев (82 кг).
Серебряные медали завоевали Джейхун Исазаде (60 кг), Тунджай Ибрагимзаде (77 кг) и Элимхан Гырхларзаде (130 кг).
Бронзовыми призерами стали Гамбар Турбатзаде (72 кг) и Зохраб Мехдиев (77 кг).
Набрав 195 очков, сборная Азербайджана заняла первое место в командном зачете среди пяти стран.
Отметим, что международный турнир проходил с 8 по 12 октября.