В Хабаровске завершился Мемориал Константина Короткова по боксу.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, сборная страны завершила соревнования с пятью медалями.

Магсуд Хасметов (60 кг), победив в финале Дилшода Абдумуродова (Узбекистан), завоевал звание победителя турнира. В его честь в Хабаровске прозвучал государственный гимн Азербайджана.

В отличие от Хасметова, Руслан Рустамов (63,5 кг) проиграл в финале. Победа в решающем поединке досталась Сандану Сандарову (Россия), а азербайджанский боксер завоевал серебряную медаль.

Ранее Умид Рустамов (57 кг), Ильгар Салахов (67 кг) и Миршариф Кязимзаде (75 кг) заняли 3-е место на турнире.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила мемориал с 1 золотой, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями.

Азербайджанский арбитр Галиб Абиев вошел в пятерку лучших судей соревнований.