Чемпион Азербайджана «Карабах» провел очередную игру в еврокубках.

Как передает Apasport.az, представитель Агдама вышел на первый матч группового этапа Лиги Европы.

Подопечные Гурбана Гурбанова встретились фаворитом группы G «Фрайбургом». Встреча с представителем Германии состоялась на поле лидера Бундеслиги.

Матч начался с ранних голов. «Фрайбург» дважды за первые 15 минут попадал в ворота «Карабаха».

Агдамцы, сумевшие забить после пропущенных голов, к перерыву сократили разницу до минимума. Марко Вешович разочаровал немцев.

«Карабах», нашедший свою игру во втором тайме, старался избежать поражения. Однако наш представитель не смог завершить атаки на ворота соперника точным ударом. Таким образом, «Карабах» начал групповой этап с поражения со счетом 1:2.