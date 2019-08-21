Греция не хочет, чтобы что-то повлияло на ее отношения с США

На Грецию было оказано давление в связи с намерением иранского танкера войти в греческий порт, Афины не будут помогать танкеру добраться до Сирии, заявил первый заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис, отвечающий за европейские вопросы, сообщает РИА Новости.

По сообщениям, танкер направляется в греческий порт Каламата. США потребовали не допустить его, угрожая санкциями.

«Правда, что на нас оказали давление, и что есть конкретные запросы, которые были направлены американскими властями», — сказал Варвициотис в интервью телеканалу ANT1.

По его словам, Греция не хочет, чтобы что-то повлияло на ее отношения с Соединенными Штатами, с которыми у нее «тесные отношения сотрудничества».

Замминистра заявил также, что заявление о курсе танкера на Каламату «ничего не означает».

«Он объявил Каламату портом назначения, но это ничего не значит для международных перевозок, он может легко измениться», — сказал Варвициотис.

Он отметил, что танкер очень большой и из-за своих размеров он не сможет войти в порт Каламаты. «Нет ни одного порта в Греции, который смог бы его принять», — заявил Варвициотис, который до 2015 года был министром флота.