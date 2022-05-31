Греческие власти сообщили о планах значительного увеличения протяженности стены на границе с Турцией и намерении запросить финансовую поддержку у ЕС для дополнительного строительства, сообщает Голос Америки.

Министр по делам миграции заявил, что протяженность стальной стены будет увеличена с 40 до 120 километров. Ожидается, что строительные работы начнутся в этом году.

В прошлом году двенадцать стран, включая Грецию, запросили у ЕС средства на пограничные стены, которые в настоящее время финансируются из национальных бюджетов.

В настоящее время Еврокомиссия не оплачивает строительство стен на внешних границах блока, заявляя, что это отвлечет средства от других видов деятельности, связанных с миграцией, включая финансирование агентства ЕС по охране границ Frontex.