Более чем на 7% выросло число туристов посетивших Азербайджан

В июле этого года Азербайджан посетили 365 тыс. иностранных гостей, что на 10,6% больше, чем в июле прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Российские гости составили 35% от общего числа туристов, что на 10% или 11 тыс. человек больше аналогичного показателя за прошлый год.

Наибольший рост в июле отмечался среди грузинских туристов. Так, в годовом сравнении число прибывших из Грузии возросло на 12 тыс. человек или 26%, составив 61 тыс. человек.

Количество путешественников из Саудовской Аравии увеличилось на 25% до рекордного значения — 29 тыс. человек.

В январе-июле 2019 года Азербайджан посетили 1,8 млн иностранных туристов, что на 122 тыс. человек или на 7,4% больше, чем за первые семь месяцев 2018 года.

Поток туристов из Грузии возрос на 76 тыс. или 23%, из России и Турции – 4%. Рост туристов из стран Центральной Азии составил 39%, Южной Азии – 44%.