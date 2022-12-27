Число просителей убежища в странах Евросоюза в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказала директор Европейского агентства по убежищу EUAA Нина Грегори. По её словам, за первые 10 месяцев 2022 года Евросоюз получил почти 800 тысяч прошений о предоставлении убежища, что на 54% больше, чем в прошлом году.

В это число не входят граждане Украины, переезжающие в страны ЕС после начала российского военного вторжения. Им предоставляется не политическое убежище, а статус временной защиты, и в статистику по беженцам они не попадают. Список просителей убежища на конец ноября по-прежнему возглавляли Сирия, Афганистан и Турция.

Большинство просителей убежища подают прошения в Германии — на ноябрь текущего года их было 190 тысяч, что на 43% больше, чем в прошлом году. На втором месте — Франция. Самая «нежелательная» для беженцев страна ЕС — Венгрия.

Грегори подчеркнула, что в обозримом будущем число просителей убежища будет продолжать расти. «Нестабильность и угрозы безопасности людей — особенность мира, в котором мы живем. К сожалению, они не временные,» — сказала она. (svoboda.org)