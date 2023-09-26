Финляндия изменит процедуру предоставления убежища иностранцам. Как сообщает издание Ilta Sanomat со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Риитты Копонен, власти смогут отказывать соискателям прямо на границе с Россией.

Согласно новой процедуре, власти смогут на границе оценить, является ли заявление о предоставлении убежища обоснованным. Министерство внутренних дел работает над процессуальной моделью, которая предотвратит въезд в страну лиц, ищущих убежище, но не обладающих основаниями для этого.

Сейчас заявления всех лиц, ищущих убежища, рассматриваются в обычном порядке. Процедура может занять до шести месяцев. Нововведения позволят ускоренно обрабатывать заявления просителей убежища, по поводу которых у властей страны есть сомнения, в ускоренном порядке — в течение максимум четырех недель. Пограничная процедура будет применяться исключительно на внешних границах Европейского союза, включая границу между Финляндией и Россией, но не на границе со Швецией. (moscowtimes.ru)